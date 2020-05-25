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  3. 5 gölete 55 bin sazan balığı bırakıldı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:40 | Son Güncelleme:

5 gölete 55 bin sazan balığı bırakıldı

5 gölete 55 bin sazan balığı bırakıldı

Gaziantep'te balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 5 gölete 55 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı projesi kapsamında Gaziantep'e, Elazığ Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nden sazan yavruları gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki Hacıaslan, Yamaçoba, Hamidiye, Alleben ve Tahtaköprü Barajı göletlerine 55 bin sazan yavrusu salıverildi.


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