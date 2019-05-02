5 bin öğrenci 3 milyon toplu iğneyle yaptı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan öğrenciler, eylül ayından bu yana 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' Projesi için Görsel Sanatlar Atölyeleri'nde yaptıkları çalışmanın sonuna geldi. Proje kapsamında öğrenciler 63 metrekare alan için 3 milyon toplu iğne ve pulu bir araya getirerek ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini tamamladı. Çalışmanın ortaya çıkmasının ardından farklı okullardan toplanan resmin parçaları Akdeniz ilçesinde şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın adını taşıyan parka monte edildi.

'SANATIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ DİLİNDEN FAYDALANDIK'

Projenin koordinatörü ve Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Aksay, kendileri için çok önemli olan bir projeyi tamamlanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Eylül ayında 15 okul ile birlikte, 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' adı altında bir proje ile yola çıkmış bulunmaktayız. Amacımız, farklı bölge, ülke ve etnik kimliklerden gelen çocukları bir araya getirerek, sanatın bütünleştirici etkisinden faydalanmalarını sağlamaktı. Bu projede çocuklarla ile birlikte bugüne kadar yapılmamış bir teknik olan pul sanatı tekniği ile ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini resmettik. Bu teknikte her pula bir toplu iğne geçirilerek resim yapılıyor. Resmin ortaya çıkarılışında da 5 bin öğrencimiz görev almıştır. Yaptığımız ölçümlerde 3 milyon toplu iğne ve pul kullandığımızı düşünüyoruz. Boyut olarak da 63 metrekarelik bir alanı iğne ile kuyu kazar gibi resmini yapmış bulunmaktayız" dedi.

Aksay, projenin uluslararası anlamda da değer bulduğunu ifade ederek, "Biz bu yola çıktığımızda resmin Hollanda'da olduğunu zannediyorduk ama resim ABD’deki bir sergi salonunda, patent hakkı ise İtalya'daymış. 3 farklı ülke ile kontak kurmak durumunda kaldık. Aslında yarattığımız eser, 4 farklı ülkede değer bulmuştur. Bu anlamda kültürel mirasa rekor yolculuğu yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyi tamamlamamızda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğumuz, Hollanda Büyükelçiliği’nin çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için müracaat etmesi ile daha da pekişti" diye konuştu.

'AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Mersin'de, 5 bin öğrencinin 3 milyon toplu iğne ve pul kullanarak yeniden oluşturduğu Hollandalı Ressam Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu düzenlenen törenle açıldı.

Kent merkezindeki Şair Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndaki 63 metrekarelik eserin açılış törenine; Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ile öğrenciler katıldı.

Projede yer alan çocuklarat teşekkür eden Büyükelçi Yardımcısı Weststrate; "Bu projede en önemli rol oynayan çocuklarımızdır, öğrencilerimizdir. Parmaklar ağrımıştır, gözler ağrımıştır ama bu büyük eseri onlar yaptılar. Ümit Yaşar Oğuzcan, yıldız hakkında bir kıta yazmış. 'Size avuç avuç yıldızlar getireceğim' demiş. Bizim çocuklarımız da buraya avuç avuç yıldızlar getirdiler" dedi.

Kaymakam Pamuk ise çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Sanatsal bir faaliyet için bir araya gelinmesi çok daha anlamlı. Mekan da bu sanatsal faaliyet için son derece uygun bir mekan. Çünkü burası Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı. Oğuzcan, Mersin'in yetiştirdiği ender şairlerden, edebiyatçılardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Gültak da Mersin'i uluslararası arenaya taşıyacağına inanılan projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dev eserin açılış kurdelesi kesildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli, eserin önünde fotoğraf çektirdi.