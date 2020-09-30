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  • 5 aydır olgunlaşması için bekletiliyor: Mağaralara indirilen obruk peynirleri çıkarıldı
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:58 | Son Güncelleme:

5 aydır olgunlaşması için bekletiliyor: Mağaralara indirilen obruk peynirleri çıkarıldı

5 aydır olgunlaşması için bekletiliyor: Mağaralara indirilen obruk peynirleri çıkarıldı
AA

Mersin'de 5 ay mağarada bekletilerek üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri" lezzet yolculuğunu tamamladı. Obruk peynirinin kilogramı ortalama 100 liradan alıcı buluyor.

Mersin'in Mut ilçesinde, 5 ay mağarada bekletilerek üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri" tüketime hazır hale getirildi. Mart ve nisan aylarında obruklara konan peynirler, sarp kayalar arasında kurulan çelik halat yardımı ile konulduğu yerlerden çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre, geleneksel yöntemlerle üretilen obruk peynirleri için Mut ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Muammer Köken'de katıldı.

100 LİRADAN ALICI BULUYOR

Kaymakam Köken, mart ve nisan aylarında obruklara konulan peynirlerin yaklaşık 5 ay dinlenerek olgunlaştığını söyledi.

Obruk peyniri üreticilerine bereketli bir yıl olmasını dileyen Köken, ürünün kilogramının ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

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