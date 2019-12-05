5 Aralık ne günü? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri nedir?

Dünya Mühendisler Günü 2019 yılında da merak edilen konular arasında yerini aldı. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri nedir? 5 Aralık 2019 Dünya Mühendisler Günü, Türkiye'de kutlanıyor. Diğer ülkelerde ise farklı günlerde kutlanıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenleri öğrenebilir, sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel mesajlara ulaşabilirsiniz.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.