5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları: Dünya Mühendisler Günü sözleri ve resimli mesajlar!

Dünyada farklı tarihlerde, Türkiye’de de 5 Aralık’ta kutlanan Mühendisler Günü hakkında araştırmalar hız kazandı. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Mühendisler Günü sözleri ve resimli mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

Bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran ve bu bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

"Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz."

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.