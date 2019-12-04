5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Dünya Kadın Haklar Günü mesajları toplumsal eşitliği, kadınların maruz kaldığı şiddeti ve adaletsizliği azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla paylaşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 19534 yılında “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınması her yıl “Dünya Kadın Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Haberimiz içerisinden en güzel, anlamlı Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

-Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun

-Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadın Hakları günün kutlu olsun sevgili annecigim..

-Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

-5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

-Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

-5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

-Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun

-5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

-KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun.

-Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya Kadın HakIarı Hünü kutIu oIsun.

-Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun.

-Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun.

-Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

-Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya Kadın HakIarı Günü kutIu oIsun.

-Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

-Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun

-Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

-Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

-Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın Dünya Kadın HakIarı Günü olsun

-5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür.

-5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.