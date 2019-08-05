5 Ağustos 2019 burç yorumları! Burcunuz bugün size ne söylüyor?

5 Ağustos 2019 burç yorumları astrolojiye ilgisi olanlar tarafındna araştırılmaya başladı. Bugün aşk,ilişkiler, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak merak ediliyor. Burçlar bugün nelere dikkat etmeli? 5 Ağustos 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı haberimizden okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde sinirleriniz biraz gergin olabilir fakat bu durum öğlene doğru hafifleyecek. Öğlen kısa bir yürüyüş yapın ve geçmişi geçmişte bırakın. Her şey yoluna girecek. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanılacak. Aşk enerjiniz de yüksek.

BOĞA BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde yeni teklifler alacaksınız. Aşk yeniden demeye başlıyorsunuz. Ama yine de karar vermeden iki kere düşünün. İş hayatınızdaki gelişmeler size başarı ve mutluluk getirebilir. Tamamlanması gereken işlerin üstesinden kolayca gelebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Sağlık problemlerine dikkat.

İKİZLER BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaşanacak tartışmalara dikkat. Geçmişle yüzleşmek durumunda kalabileceğiniz etkiler söz konusu. Kafanızın karışmasına sebep olacak kişilerden ve olaylardan uzak kalmanızda yarar var. Parasal konularda sıkıntı devam ediyor. Tasarruf konusunda artık kararlı olmalısınız.

YENGEÇ BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kararsızlıklarınız size çok zaman kaybettirdi. Duygusal açıdan hem kendinizi hem ailenizi çok üzdünüz. Artık karar verme zamanı, eskileri bir yana bırakın ve kararlı olun. Hem maddi hem de ruhsal alanlarda başarılı olmanız ve huzuru yakalamanız mümkündür. Sağlığınıza gereken önemi vermeyi de ihmal etmeyin.

ASLAN BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem işiniz hem duygusal dünyanız artık bir düzene girdi. Çevrenizdeki insanlar yaşanan olumlu gelişmelerden kendilerine payeler çıkarmaya kalkabilirler ve sizi bu şekilde düşünmeniz için etkilemeye çalışabilirler. Şimdi yaşamış olduğunuz olayların bir değerlendirmesini gözünüzün önünden geçirerek tavırlarınızı buna göre belirleyin.

BAŞAK BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizin yaşadığı maddi sorunlar sizi de etkiliyor. Maddi konular bu günlerde tek gündeminiz olabilir. Kararlarınızı dikkatli verin. Yaşamış olduğunuz olayların bir değerlendirmesini gözünüzün önünden geçirerek tavırlarınızı buna göre belirleyin. Yeni insanlar kapınızı çalıyor. Karşılaştığınız fırsatları uzun süreli olması için çok iyi değerlendirin.



TERAZİ BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız sorunları aşmak için ggücünüz tükenmiş olabilir ama henüz her şey bitmedi. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Birbirinize biraz zaman tanıyın, çözüm çok yakınınızda olabilir. İşleri bir hayli boşladınız. Elinizdeki birikim tükenmek üzere, hızla harekete geçmeniz gerek.

AKREP BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya nasıl başlarsanız öyle gider. İşinize tüm dikkatini verseniz iyi olur çünkü bugün çok önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı abartılı bir şekilde yaşamak istiyorsanız bugün çok uygun değil. Partnerinizin sizi görecek hali yok. Gününüzü arkadaşlarınıza ya da ailenize ayırın, size de iyi gelecektir

YAY BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin için anlaşılmaz dediklerine bakmayın, onlar sizin pencerenizi henüz kavrayamadı. Bugün yine sıra dışı konular ilginizi çekecek, dikkatli değerlendirirseniz sizi büyük kazançların kapısına götürebilir. Duygularınız yine atakta, enerjiniz size hafta boyunca eşlik edecek. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

OĞLAK BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde sevdiklerinizi ihmal ediyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz ve onlar sizin için kaygılanıyor. Onlara ve kendinize zaman ayırmalısınız. Bugün satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Bazı konularda gerekli finansı sağlamanız için ince hesaplara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız değişiklikleri yaşama geçirirken hayal gücünüzü kullanmalısınız.

KOVA BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde partnerinizle aranızdaki küçük sorunları da bir kenara bırakın. Sevgisi ikinizi de ayakta tutuyor ve sizin de ona eşlik etmenizi istiyor. Farklı davranış biçimleriniz aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir, her konuda açık olmaya özen gösterin. Maddi konularda hak ettiğiniz kazançları elde edeceksiniz. Sadece ısrarcı tutumunuzdan vazgeçmeli ve acele etmemelisiniz.

BALIK BURCU 5 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde gerginsiniz ve bu gerginliğiniz sizi anlaşılmaz kılıyor. Partneriniz sizi anlayamıyor işler daha da karışıyor. Beklenti ve arzularınızı daha sade bir dille anlatmalısınız. Bu arada yeni iş teklifleri alabilir, farklı projelerde yer alabilirsiniz. Duygusal açıdan yine dalgalandığınız bir gün olacak.(Kaynak:Kadinlarduysun)