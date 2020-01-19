450 bin hasta evde sağlık hizmetinden faydalanacak 

Osman Nuri CERİT

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberini yayınladı. Sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan Ar-Ge’ye kadar pek çok başlıkta hazırlanan bütçe rehberinde şunlara yer verildi. İşte o başlıklar:

PRİM DESTEĞİ SÜRECEK

- Evde sağlık hizmetleri devam edecek. Bu yıl ulaşılması hedeflenen hasta sayısı 450 bin.

- Erken teşhis taramalarıyla bu yıl 8 milyon insana ulaşılması hedeflenirken; aşılama çalışmaları için ise 1.1 milyar kaynak ayrıldı.

- Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık prim giderlerinin karşılanması için sağlık desteği miktarı 13.4 milyar lira oldu.

- Öğrencilere toplam 26.4 milyar lira ayni ve nakdi olarak destek sağlandı. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı miktarı 4.5 milyar lira olurken; bu yıl toplam 1 milyon 315 bin öğrencinin bu yardımdan faydalanması bekleniyor.