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  3. 450 bin hasta evde sağlık hizmetinden faydalanacak 

450 bin hasta evde sağlık hizmetinden faydalanacak 

450 bin hasta evde sağlık hizmetinden faydalanacak 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberini yayınladı. Bütçe rehberinde; sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan Ar-Ge’ye kadar pek çok başlık yer aldı. 

Osman Nuri CERİT

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberini yayınladı. Sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan Ar-Ge’ye kadar pek çok başlıkta hazırlanan bütçe rehberinde şunlara yer verildi. İşte o başlıklar:

PRİM DESTEĞİ SÜRECEK

- Evde sağlık hizmetleri devam edecek. Bu yıl ulaşılması hedeflenen hasta sayısı 450 bin.

- Erken teşhis taramalarıyla bu yıl 8 milyon insana ulaşılması hedeflenirken; aşılama çalışmaları için ise 1.1 milyar kaynak ayrıldı.

- Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık prim giderlerinin karşılanması için sağlık desteği miktarı 13.4 milyar lira oldu.

- Öğrencilere toplam 26.4 milyar lira ayni ve nakdi olarak destek sağlandı. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı miktarı 4.5 milyar lira olurken; bu yıl toplam 1 milyon 315 bin öğrencinin bu yardımdan faydalanması bekleniyor.


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