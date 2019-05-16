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  3. 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla havalanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde uçağın yere temas ettikten sonra havalandığı, ardından kuyruğunun üstüne düştüğü görülüyor. 

Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, ticari uçuş yapan pilotların otomatik pilot sistemine çok fazla güvendiklerini ifade etmişlerdi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kaptan Pilot Denis Evdokimov, uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını reddetmişti.  

İHA

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