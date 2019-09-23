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  3. 40 yıldır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı

40 yıldır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı

40 yıldır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı

Balıkesir'de 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisi için yapılan kulübeye taşındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan Gündüz için Bigadiç Kaymakmlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kulübe inşa ettirildi.

Aynı mahallede 10 bin 325 lira maliyetle yaptırılan ve içinde su deposu ile ocak da bulunan kulübeye taşınan Gündüz'e, her ay 675 lira yaşlılık maaşı ve gıda yardımında bulunuluyor.

Vakıf Başkanı Yusuf Sevinç, havaların soğumaya başlamasıyla mağarada zor günler geçirmesini önlemek için Gündüz'e kulübe inşa ettirdiklerini söyledi.

Gündüz'e yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Kendisi ilk başta kulübeye taşınmayı reddetti fakat biz biraz ısrar edince gelmeyi kabul etti. Soğuk kış günlerinde mağarada zor günler geçirmesini istemedik" diye konuştu.

AA

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