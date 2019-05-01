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  3. 4 yaşındaki Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor

4 yaşındaki Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor

4 yaşındaki Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki hafta önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının Furkan Y'nin 17 Nisan Çarşamba günü Budaklı Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. 

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sabah erken saatlerde küçük çocuğun bulunmasına yönelik Kocasu Çayında halat ve botlarla arama çalışması yaptı. Ekipler yaptıkları aramalarda, herhangi bir ize rastlamadı. 

(AA)

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