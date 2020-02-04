4 Şubat'ta okullar tatil mi? Kar tatili son dakika olan iller hangileri?

4 Şubat’ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Elazığ’da okullar tatil mi? 3 Şubat’ta birçok ilde ikinci dönem başladı. Elazığ'da tüm okullar 10 Şubat'ta açılacak. Malatya ve Manisa’da da tatil uzatıldı. Peki diğer illerde kar tatili olacak mı?

4 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da tüm okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta açılacak.

Malatya Valiliği tarafından ”24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

Manisa'da da bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

OKULLAR KAR TATİLİ OLDU MU?

Kar tatili ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.