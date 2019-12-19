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  3. 4 ölüm için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

4 ölüm için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

4 ölüm için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Beyoğlu'da arkadaşlarının bulunduğu evi yakarak 4 kişinin ölümüne neden olan zanlı dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İstanbul Beyoğlu'da, arkadaşlarına kızıp birlikte kaldıkları evi yakarak, dört kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Özkan Elmas, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan Elmas'ın dört kişiyi kasten öldürme suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu sanığa ''kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından da çeşitli hapis cezaları veren mahkeme heyeti, Özkan Elmas'ın amcası sanık Yusuf Elmas'ın ise beraatine hükmetti.

(AA)


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