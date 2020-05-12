Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hangileri? 4 günlük sokağa çıkma yasağında kasaplar açık mı, kapalı mı? Market çalışma saatleri...

4 günlük sokağa çıkma yasağında kasaplar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı 16-17-18-19 Mayıs’ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi yayınladı. Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler hangileri? sorusunun yanıtı ve market çalışma saatleri haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde toplamda 4 gün olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan market, bakkal ve manavların belirlenen saatlerde 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini de şu sözlerle bildirmişti;

"18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 saatleri arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz."

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KASAPLAR AÇIK MI?

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Yayınlanan yeni genelgede bir de değişiklik yer alıyor. 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.