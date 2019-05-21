4 günde 5 bin Suriyeli bayram için ülkesine döndü
Suriyeli mülteciler bayram için Cuma günü Türkiye-Suriye sınır kapılarından ülkelerine dönmeye başladı. 4 günde gidenlerin sayısının 5 bin olduğu bildirildi.
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye’ye geçen mültecilerin sayısı geçişin başladığı 17 Mayı'stan bugüne kadar 5 bine ulaştı. Yalnızca Babusselam Sınır Kapısı'ndan 2 bin 500 Suriyeli ülkesine gitti. Türkiye Suriye sınırındaki diğer kapılardan geçenlerin sayısı da 2 bin 500 olarak açıklandı.
Türkiye ve Suriye’nin geçici hükümeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Ramazan Bayramı için Suriye’ye geçen mültecilerin sayısının 300 bini bulmasının beklendiği kaydedildi.
(İHA)