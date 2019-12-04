4 Aralık Madenciler Günü mesajları, sözleri.. 4 Aralık Madenciler Günü nedir, neden kutlanır?

4 Aralık Madenciler Günü mesajları, sözleri vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madenciler Günü'nün tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. 1971 yılında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, uygulamayı ve bu temel fikri Genel Kurulun onayına sunarak bir yönetmelikle bu özel günü disipline kavuşturmayı kararlaştırdı.Sosyal medyada 4 Aralık Madenciler Gününü kutlamak isteyenler mesajlar ve sözleri araştırıyor. Bizde sizler için 4 Aralık Madenciler Günü mesajları, sözlerini derledik..

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Roma imparatorluğu zamanında , babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın 4 aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce anadolu'da daha sonrada avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmaktadır.

1971 yılında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, uygulamayı ve bu temel fikri Genel Kurulun onayına sunarak bir yönetmelikle bu özel günü disipline kavuşturmayı kararlaştırdı.

Okullarda da bu hafta ile ilgili madenciler etkinliklere yer verilir, ilgili konuşmalar ve öğrencilerin hazırladığı Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler okunur. Ayrıca Dünya Madenciler Günü ile ilgili yazılar da okulun panolarına asılarak herkesin madencilik konusunda bilgilenmesi sağlanır. Aynı pano üzerinde Dünya Madenciler Günü ile ilgili güzel sözler de asılır ve akılda kalan görsel objelerde konarak daha fazla ilgi çekmesi sağlanır.

4 ARALIK MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan madencilerimizin günü kutlu olsun.

Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.

Yeraltının efendilerinin günüdür bugün.

Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.

Karanlıklar içinde yaşadınız, Nurlar içinde yatın.