38 yıldır kaza yapmayan şoföre ödül verildi

İzmir’deki örnek taksicilerden biri de 63 yaşındaki Kadir Ali Taşkın oldu. Bayraklı Adliye Durağı’na bağlı çalışan Taşkın, tam 38 yıldır şehir içi trafikte yolcu taşıyor, direksiyon başında geçimini sağlıyor. Buna rağmen şimdiye kadar ne bir kazaya karıştı ne de herhangi bir trafik suçu işledi.

Pırıl pırıl şoförlük siciline sahip 2 çocuk babası usta taksici, İzmir’de “Yılın Şoförü” seçildi. Taşkın, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’nın açılış töreninde ödüllendirildi. Memük, alkış ve övgü toplayan taksiciyi örnek gösterdi, tüm sürücülerden kurallara uymalarını, trafikte birbirlerine karşı saygılı olmalarını beklediklerini söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, Kadir Ali Taşkın’ı kutladı. Anık, verdikleri eğitimler sayesinde taksi şoförleri arasında trafik bilincinin giderek arttığına dikkat çekti. Anık, “Tehlikeli araç kullananlara ve trafik güvenliğini hiçe sayanlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Kadir Ali Taşkın gibi taksicilerden İzmir’de çok sayıda olması nedeniyle gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

İHA