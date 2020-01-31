31 Ocak 2020 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı saat kaçta?

31 Ocak 2020 Cuma namazı saati Müslümanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Müslüman âlemi için bir Cuma günü büyük önem taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında camilere gidip saf tutacak olanlar Cuma namazı vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2020 Cuma namazı saatleri duyuruldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde..

31 OCAK 2020 CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, 31 Ocak günü cuma namazı saatleri şu şekilde

İstanbul'da cuma namazı saat 13:22'de,

Ankara'da cuma namazı saat 13:07'de,

Bursa'da 13:22'de,

İzmir'de cuma namazı saat 13:30'da,

Eskişehir'de cuma namazı 13:00'te

Antalya'da cuma namazı 12:59'da

Adana'da cuma namazı saat 12:57'de kılınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.