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  3. 31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı? Yılbaşında hastaneler açık mı?

31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı? Yılbaşında hastaneler açık mı?

31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı" Yılbaşında hastaneler açık mı"

31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı? sorusu arama motorunda aranmaya başladı. 2020 yılına sayılı günler kala resmi dairelerin ve özel kurumların açık olup olmadığı merak ediliyor. 2020 Resmî tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü resmi tatil değil. Hastaneye gidecek olanlar 31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

31 Aralık'ta hastaneler, eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2019 günü bu yıl Salı gününe denk geliyor ve 1 Ocak 2020 yılbaşı günü Çarşamba günü kutlanacak. 2020 yılına kısa bir süre kala pek çok kişi resmi kurumların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitmek isteyenler  Yılbaşında hastaneler açık mı? merak ediyor. İşte yanıtı..

31 ARALIK HASTANELER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü resmi tatil değil. Kimi özel şirketlerine çalışanlarına yarım günden sonra izin verebiliyor. 31 Aralık'ta hastaneler tam gün açık olacaktır.

YILBAŞINDA HASTANELER AÇIK MI? 

1 Ocak 2019 çarşamba günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

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