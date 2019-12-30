31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Salı ve Çarşamba günü resmi tatil mi?
31 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık Salı ve Çarşamba günü resmi tatil mi? Vatandaşlar her yıl yeni yılı büyük bir coşku ile karşılıyorlar. 2020 yılına az bir zaman kala vatandaşlar tatil tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Birçok kurum 1 Ocak’ta tatil yapacak. Peki yarın resmi tatil olacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları…
"31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü?” sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil mi? Resmi tatiller vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu tarihlere göre planlar yapılıyor. Aynı zamanda özel günlerde yurt genelinde etkinlikler düzenleniyor. Yeni yıl coşkusu bu sene salı günü yaşanacak. Yılın son günü olan 31 Aralık’ın ardından 2020 yılına geçilecek. Peki okullar 31 Aralık’ta tatil olacak mı? Merak edilenler haberimizde sizlerle.
31 ARALIK’TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatil olmayacak. Bu yıl da vatandaşlar 1 gün tatil yapacaklar.
1 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak. Eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilecek.
2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ
YENİ YIL TATİLİ
2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.