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  3. 30 yıl boyunca baş ağrısı çekti! Sebebi kan dondurdu

30 yıl boyunca baş ağrısı çekti! Sebebi kan dondurdu

30 yıl boyunca baş ağrısı çekti! Sebebi kan dondurdu

Çin'de 30 yıl boyunca baş ağrısı çeken adamın yaşadıkları kan dondurdu. Beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurtla yaşadığı ortaya çıktı. Kurdun vücuduna içtiği sudan girdiği ve beynine gittiği iddia edildi.

Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

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