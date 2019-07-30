30 Temmuz günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne diyor?

30 Temmuz günlük burç yorumları her gün düzenli olarak merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle astrolojiye ilgisi olanlar günlük burçlarını okumadan güne başlamıyor. Siz de burcunuzda bugün neler yaşanacağıı merak ediyorsanız 30 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi konular üzerine yoğunlaşabilirsin. Borsa, şans oyunları gibi spekülatif kazançlarla ilgili konular dikkatini çekse de içerdikleri riskler tedirginlik yaratabilir. Aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir ancak fazla sahiplenici tavırlardan uzak durmalı, hayattan keyif almaya bakmalısın.

BOĞA BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; daha önceki tecrübelerine güvenerek harekete geçebilirsin. Mücadele ettiğin alanlarda deneyimli olsan da biraz gerilim hissetmen mümkün. Ev ve gayrimenkulle alakalı konularda yatırımlara yönelebilir, sana konfor sağlayacak ve güvende hissettirtecek koşulları yaratmak için harekete geçebilirsin.

İKİZLER BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; maddi manevi değerlerle ilgili konular sana huzursuzluk verebilir. Kendi içinde çözümler üretebilirsin ancak uygulamaya koyman için beklemen gerekebilir. Beklediğin haberlerin gecikmesi ya da yolculukların ertelenmesi duygusal açıdan güvensizlik yaratabilir.

YENGEÇ BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; geleceğini düşünerek temkinli hareket edebilir, maddi manevi kazançların üzerine yoğunlaşabilirsin. Ancak inatçılık yapman ya da daha fazla gelir beklentisi içinde olman seni çıkmaza sokabilir. Daha esnek davranarak hedeflerine ulaşabilirsin fakat lüks tüketimden uzak durmalısın.

ASLAN BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; iş hayatında daha fazla başarı elde etmek için elini taşın altına sokman gerektiğini fark edebilirsin. Maddi konularda risk almak ve kendini ön plana çıkarmak istesen de daha önceki deneyimlerinden dolayı işleri ağırdan alabilir, uzun vadeli düşünerek harekete geçebilirsin.

BAŞAK BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; esnek düşünememek ve görüşlerinde ısrarcı olmak önünü tıkayabilir. Kendini güvende hissetmek için hep aynı konu etrafında dönüp dolaşabilir, yeniliklere kapalı olabilirsin. Girişimlerinde başarıya ulaşmak için önceki deneyimlerinden ders çıkarmalı ve olayların bütününe bakabilmelisin.

TERAZİ BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; finansal konularda uzun vadeli yatırımlara girebilmen için uygun ortam oluşsa bile risk almaktan korkman önüne çıkan fırsatları kaçırmana yol açabilir. Duygusal paylaşımlarında güven sorunu yaşayabilirsin. Tecrübelerini kullanarak daha kontrollü ilerleme sağlayabilirsin.

AKREP BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; ikili ilişkiler ve ortaklıklarınla ilgili gelişmeler yaşayacağın bugün inatçılığın sana sorun çıkarabilir. Uzun süredir üstünde çalıştığın anlaşmaların imzalanmasında karşına çıkan pürüzleri daha önceki deneyimlerinden faydalanarak gidermen mümkün. Atacağın adımlardan sonuç alabilirsin, fakat fazla risk almaktan kaçınmalısın.

YAY BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; çalışma temponun yoğunluğu içinde karşına çıkan yatırım fırsatlarını kullanmak isteyebilirsin. Ancak riskten uzak durarak gelirlerini değerlendirebileceğin adımlar atmanda fayda var. Fakat beklentilerinin yüksek oluşu ve düşüncelerinde ısrar etmenden dolayı engellerle karşılaşabilirsin.

OĞLAK BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; keyif aldığın konulara yönelebilir, duygusal paylaşımlarında kendini ifade etmek isteyebilirsin. Çocuklarla ilgilenmeye, eğlenceye vakit ayırabilirsin fakat finansal konularda fazla dik başlı ve güvensiz davranman ve görüşlerinde esnek olmaman ufak çaplı krizlere yol açabilir.

KOVA BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; iş ve aile yaşamına dair yapacağın değerlendirmeler önümüzdeki günlerde kararlar almanı gerektirebilir. Evinde yapacağın dekorasyon ya da tadilat konularında eşinle ya da yakın ilişkide olduğun kişilerle uyuşmazlığa düşebilir, gereksiz inatlaşmalardan dolayı işlerini erteleyebilirsin.

BALIK BURCU 30 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; kardeşlerle ve yakın çevreyle ilişkilerinde daha esnek davranmaya ve düşünmeye çalışmalısın. Para konularının da gündeme gelebileceği gelişmeler yaşayabilir, finansal durumun hakkında endişelere kapılabilirsin. İstediğin yolculuğun planlarını yapabilmek için işlerini düzenlemen ve maliyet hesabı yapman gerekebilir. (Kaynak:Askmoyra)