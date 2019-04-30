30 Nisan günlük ve haftalık burç yorumları haberimizde! Bugün sizi neler bekliyor?

Burç yorumları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Günlük ve haftalık olarak yayınlanan burç yorumları büyük bir ilgi görüyor. Burç yorumları kişilere günü hakkında bilgi verirken, fırsatlara karşı da gözlerinin açık olmasına dikkat çekiyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen ve gününün nasıl geçeceğini merak eden kişiler, burç yorumlarına büyük önem veriyor. Günlük ve haftalık burç yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz…

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU

30 Nisan günü koç burçları iş anlamında şanslı bir gün geçirecek. Aşk noktasında ise yaşanan sorunların kalkmasında en büyük adımı yine siz atacaksınız. Sağlık anlamında ise son zamanlarda gayet huzurlu günler geçiriyorsunuz.

BOĞA BURCU

Burcu Boğa burçları iş anlamında yeni yatırımları aralayacak gibi görünüyor. Aşk anlamında duyguları çok yoğun yaşamanız sizi bir hayli yıpratıyor. Sağlık anlamında ise çok düşünceli olduğunuzdan akşam saatlerinde inanılmaz derecede bitkin hissediyorsunuz.

İKİZLER BURCU

Sevdiğinizin problemleriyle uğraşacağınız bir gün sizi bekliyor. Aşk anlamında sağlıklı iletişim kurabilmek için sevgilinizle biraz daha uğraşmalısınız. Sağlık konusunda ise gayet iyi görünüyorsunuz ancak kararsızlıklarınızdan vazgeçme zamanı geldi.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları samimi bir düşünce içerisinde ve duygu konusunda sınır koymayı çok iyi biliyor. Aşk konusunda tedbirli olmanız gerekebilir. Duygularınızı açığa dökmeden önce tedbirli hareket etmenizde fayda var. Sağlık konusundaysa gün içerisinde çevresel etmenlerden etkilenmemeniz gerekiyor.

ASLAN BURCU

İş anlamında birtakım beklentiler söz konusu olabilir. Venüs ve Mars’tan olumlu etki aldığınız şu günlerde çevrenizdeki insanların gözü sizin üzerinizde. Sabit düşünce noktasında inatçılığınızdan vazgeçmelisiniz. Çünkü bu durum sağlığınızı olumsuz etkiliyor.

BAŞAK BURCU

Başak burçları ani duygu değişimleri yaşadığınız şu günlerde sezgileriniz yerine bilgiyle hareket etmelisiniz. Aşk konusunda anlamsız olan bir şeye girişmekten kaçınıyorsunuz. Sağlık konusundaysa ayak bileklerinizde problem yaşamanız kuvvetle muhtemel. Spor yaparken ısınmaya önem verin.

TERAZİ BURCU

30 Nisan Salı günü iş anlamında beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk konusunda duygularınız daima değişiyor ve sağlık noktasındaysa dikkat etmelisiniz. Direncinizi artıracak gıdalarla beslenmeniz gerekiyor.

AKREP BURCU

Akrep burçları maddi sorunlar yaşayacağı bir dönemden geçiyor. Bu sırada çevrenizden destek almanız gerekebilir. Aşk konusundaysa çekici bir yönünüz var ve duygusal anlamda çelişkilerin uzağında olmalısınız.

YAY BURCU

Enerjiniz tamamen yerinde ve bunun farkında olarak hareket ediyorsunuz. İlişkilerinizi olumlu anlamda yürütebilme noktasında fazla fedakârca davranmamalısınız. Sağlık konusundaysa fazla düşünceli olduğunuzdan kafa olarak çok yorgunsunuz ve biraz istirahat etmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK BURCU

Yenilik konusunda önemli beklentileriniz var. Aşk konusunda duygularınızı genellikle içinizde yaşıyorsunuz ve karşınızdaki kişinin hislerine kendinizden daha fazla önem veriyorsunuz. Sağlık konusundaysa öfkeli tavrınızdan geri çekilmeli ve fazla mükemmeliyetçi olmamalısınız.

KOVA BURCU

İş hayatındaki çekingenliğinizi üzerinizden atmanız gerekmektedir. Aşk konusunda olumlu etkiler olduğunuz şu günlerde çekiciliğinizi doğru bir biçimde kullanmalısınız. Beslenmenize dikkat etmeli ve mide konusunda sorun yaşamanız kuvvetle muhtemel.

BALIK BURCU

İş hayatınızda yoğun bir atılımın içerisindesiniz ve beklenmedik güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Duygusal olarak yeni bir başlangıç evresinde olduğunuz görülüyor ve maddi konuda yaşadığınız sorunlar başınızı ağrıtıyor. Çevrenize sergilediğiniz saldırgan tavrın önüne geçmelisiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU (23 MART - 20 NİSAN)

Bugünlerde enerjiniz işinizde kendinizi göstermenizi sağlıyor. Bugün yine hareketli ve yerinde duramadığınız bir gündesiniz. Hiç beklemediğiniz anlarda ortaya çıkan fırsatlar sizi şaşırtmasın. Bazen, onu özgürlük nutuklarınızla bıktırıyorsunuz. Fakat her an da çevrenizde istiyorsunuz. Bünyenizi yoran yiyeceklerden uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Bugün ölçünüzü kaçırabilirsiniz.

BOĞA BURCU (23 NİSAN - 23 MAYIS)

İşinizdeki konumunuz sizi farklı kılıyor olsa da haklılık düzeyinizi, hiçbir zaman başkalarını hırpalama aracı olarak kullanmayın. Bugün, bu hatayı yapmayın. Niçin, düşündüklerinizi konuşmuyorsunuz. Oysa, istekleriniz öyle mantık dışı konular değil. Soğuk ve dengesiz hava sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Böyle zamanlarda karamsarlaşıyorsunuz.

İKİZLER BURCU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

İşyeri sizin için son günlerde daha bir öğretici oluyor. Yaşadığınız her gün sizin için bir okul oluyor ve ertesi gün bir sonraki sınıfa başlıyorsunuz. Sizi eleştirel gözlerle izleyen karşı cinsten kişiye karşı, rutin günlük işlerinizi aksatmadan yapmalısınız. Titiz bir yapınız var ve düzeninizin bozulmasına izin vermek istemiyor, seçici davranıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU (23 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

İşinizde sizin gerçekliğinizle uyuşmayan durgun ve neşesiz bir ruh haline bürünmeyin. Her şeyinizle açık olun. Aşırı yoğun duygularınız size sık sık hatalar yaptırıyor. Özellikle, nereye gideceğini tahmin edemeyeceğiniz laflar etmeyin. Dolaşım sisteminizle ilgili aksaklıklar yaşama olasılığınız çok güçlü. Ayaklarınızı dinlendirmelisiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

İşiniz açısından son derece sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Acele vereceğiniz karar nedeniyle zarara uğrayabilirsiniz. Partneriniz hayatınızın denge unsuru. Bu yüzden onunla olan ilişkinizde kendi egonuzu yaşamayın. Kendinizi bitkin hissetmenizin nedeni, sürekli hareket halinde olmanızdır. Erken yatmalısınız.

BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

İş yerinizde bazı özel kalması gereken konularınızı konuşmayın. Daha sonra dedikodu konusu oluyor. Bugün gergin ve huzursuz olabilirsiniz. Böyle anlarınızda onun her söylediğini yanlış anlıyorsunuz. Değişimlere hazır olmayan yapınızı fazla zorlamadan hareket etmelisiniz. Baş ağrılarınız sizi yokluyor.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Çabuk pes etmen sizin karakterinize uymaz. Israr ettiğiniz konuya bir de konsantre olursanız, o konuda ortaya çıkabilecek ideal şeyi buluyorsunuz. Grup içinde konuşmalarınızı ilgi ile izleyen ve size yakınlık gösteren kişiye karşı biraz mesafeli davranın. Ayak bileklerinizin hassas olduğu bir dönemdesiniz. Geceleri dinlendirmeye özen göstermelisiniz.

AKREP BURCU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bir süredir devam eden bitkin haliniz yerini parlayan enerjiye bıraktı. işleriniz konusunda kendinizi daha bir dinamik hissedeceksiniz. En yakınınızdakiler bile size olan duygularını gönül rahatlığıyla açamıyor. Ama birileri en özel duygularını açıkça söylemeye çalışıyor, hareketleri ile bir çok şeyi anlatıyor aslında. Kollar ve bileklerle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ağır yük taşımamalı ve dikkatli olmalısınız.

YAY BURCU (23 KASIM-22 ARALIK)

Bugünlerde etrafınızdakilerle iş birliği içine girebilir ve birlikte çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün bazı önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere neden olacağından emin olabilirsiniz. Başarınız için gerekli sabır ve yeteneğe sahipsiniz.

OĞLAK BURCU (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bir süredir sizden beklentileri olanları hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Geleneksel yapınızla çevrenize de aynı elektriği yayıyor ve yeniliklere karşı çekimser kalıyorsunuz. Partnerinizin isteği hakkında hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yoksa hiç gereksiz yere gerginlik yaşayacaksınız. Yarışmaktan nefret ediyorsunuz. Böyle durumlarla karşılaştığınız zaman, sinirleriniz geriliyor.

KOVA BURCU (23 OCAK - 19 ŞUBAT)

Son günlerde işinizle ilgili düşüncelerinizi pratiğe geçirmek isterken, sağduyulu davranmanız kaçınılmaz hale geldi, dikkat edin. Sizin için önemli olan bir meselede, görüşeceğiniz konu hakkında partnerinizin fikrini alın. Aşırı çalışmak sizi yoruyor fakat farkında olmadığınız için, halsiz kalışınızın nedenini araştırıyorsunuz.

BALIK BURCU (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün kendinizi oldukça zinde ve güçlü hissedebilirsiniz. Her konuda olumlu düşünerek, gününüzü yaşayın. Çok çabuk samimi oluyorsunuz. Özellikle karşı cinsten kişiler açısından yanlış anlamalara neden olabiliyor. Sinirleriniz gergin olduğu zaman sindirim sorunları yaşıyor olmanız, durumunuza açıklık getiriyor.