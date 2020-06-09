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  3. 30 metrekarelik evden çıkanlara kimse inanamadı! Tam 15 ton...
09 Haziran 2020 Salı 10:40 | Son Güncelleme:

30 metrekarelik evden çıkanlara kimse inanamadı! Tam 15 ton...

30 metrekarelik evden çıkanlara kimse inanamadı! Tam 15 ton...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ve temizlik işlerine bağlı ekipler 30 metrekare bir evden 15 ton çöp çıkardı. Ev sahibinin zaman zaman zorluk çıkardığı ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri gelen şikâyet üzerine Yeni Mahalle Fırat Caddesi'ndeki tek katlı küçük eve gitti. Ekipler, 65 yaşındaki Mehmet C.'nin yaşadığı 30 metrekarelik çöple dolu olduğunu görünce şaşkına döndü. Komşuların şikâyetleri üzerine yeğeni Erdem C.'nin aramasıyla eve gelen ekipler, çöplerin tahliyesini için hemen çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıkarıldı.

Ekipler, zaman zaman çöplerin alınmasını istemeyen Mehmet C.'nin öfkeli sözleriyle karşılaştı. Sürekli içeride 100 bin TL'si olduğunu belirten Mehmet C.'nin evinin boşaltılmasına yeğeni Erdem C. de yardım etti. Çöplerin traktörlere yüklenmesi esnasında çalışmayı engellemeye çalışan Mehmet C., bazen çöplerden kaçırmaya çalışsa da görevliler yaşlı adama fırsat vermedi.

Traktörlerden kamyonlara yüklenen çöpler çöp depolama alanına götürülürken uzun zamandır kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

(İHA)

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