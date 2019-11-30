Dünya Şoförler Günü sözleri, mesajları haberimizde..30 Kasım Dünya Şoförler Günü olarak kutlanıyor!

Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü.. Şoförler günü çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Ancak yıllar geçtikçe farkındalığı ve önemi artıyor. Şoförlük mesleğini icra edenler çoğu zaman ailelerinden ve çocuklarından uzakta çalışarak mesleklerini yapmaya çalışıyor. Bu önemli günde şoförleri unutmayıp kutlamak isteyenler ünya Şoförler Günü sözlerini araştırıyor. Haberimizde yer alıyor..

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ SÖZLERİ

Doğumdan ölüme, hayatımızın her evresinde var olan şoförlerimizin “30 Kasım Dünya Şoförler Günü” kutlu olsun.

4 teker üzerinde rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen, kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, vefakar, cefakar tüm Tırcı, kamyoncu, otobüsçü, servisçi, minibüsçü ve taksici şoför esnafımızın, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü şahsım, yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim.”

“Şoförlük, insanları sevdiklerine güven içinde ulaştıran bir meslektir. Bu nedenle en az diğer onurlu meslekler kadar kutsaldır."

ŞOFÖR KİMDİR?

Şoför, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, uzun veya kısa mesafeli yolculuklarda, motorlu yolcu taşıma araçlarını trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde kullanma ve yolcuların gidecekleri yerlere en iyi şartlarda ulaştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

ŞOFÖR GÖREV VE İŞLEMLERİ

Şoför, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, sağlık, güvenlik ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.