30 Kasım ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? 30 Kasım ay tutulması burçlara etkisi nedir?

Ay tutulması için geri sayım sona eriyor. Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Ay tutulması, çıplak gözle izlenebilecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

30 KASIM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Tutulmadan en çok; İkizler, Başak, Balık, Yay burçları etkilenirken, Terazi ve Kovalar daha şanslı olacaklar.

İkizler; burcunuzun üstünde gerçekleşecek bu tutulma kadersel olaylar yaşamanıza ayrıca fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmanıza neden olabilir.

Yay; siz de İkizler burcu gibi kadersel majör olaylar yaşayabilir, evlilik ortalık konularınızda gelişme yaşayabilir veya adım atabilirsiniz. Balıklar; ailenizle ve evinizde vakit geçirebilir, ailevi konularınız gündeme gelebilir ve ev değişikliği yapabilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZANAN?

2020’nin en önemli gök olayı Tam Güneş Tutulması olacak. Güneş tutulması 14 Aralık 2020’de gerçekleşecek. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.