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  3. 30 Ağustos'ta Marmaray ücretsiz mi? Yarın ulaşım bedava mı?
29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:05 | Son Güncelleme:

30 Ağustos'ta Marmaray ücretsiz mi? Yarın ulaşım bedava mı?

30 Ağustos'ta Marmaray ücretsiz mi" Yarın ulaşım bedava mı"

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. 30 Ağustos'a bir gün kala vatandaşlar ulaşımda bayrama özel tarife değişikliği yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene bazı toplu taşımalarda ücretsiz ulaşım sağlanmıştı. Vatandaşlar bu sene Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın kutlanacak. Yurdun dört bir yanında koronavirüs salgını kısıtlamalarına uygun bir şekilde kutlamalar yapılacak. 30 Ağustos'ta vatandaşlar ulaşımda bayrama özel indirim yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta Marmaray ücretsiz mi? Yarın ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos'ta Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmuyor. Vatandaşlar aynı tarifeden Marmaray hizmetinden faydalanabilecek.

30 AĞUSTOS'TA ULAŞIM BEDAVA MI?

30 Ağustos'ta ulaşım tarifesi ile ilgili bir değişiklik yapılmadı.

ZAFER BAYRAMI HAKKINDA

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Geçen sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos, bu sene Pazar gününe denk geliyor.

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