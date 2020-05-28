30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgınına karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 4 gün olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının bayram sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm merak edilenler..

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta açıklama yapacak?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar sonrası sokağa çıkma kısıtlaması gibi merak edilen konular cevaplarını bulacak.

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.