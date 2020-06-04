3 Türk denizci 39 gündür Eritre'de esir

Koronavirüs nedeniyle Mısır’a giremeyen teknedekiler, bekleyecekleri süreyi Cibuti’de geçirmek istedi. Teknenin yakıtı azalınca rota üstündeki Eritre’ye girmek zorunda kalan Türk denizciler, 25 Nisan’da Masawa Limanı’nda 2 asker tarafından alıkonuldu. Tekne de küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi. O günden sonra telefonları kapanan denizcilerin kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

BABAM İLACINI ALAMAZSA ÖLÜR



İbrahim Iğnak’ın kızı Ceren Iğnak Karalı, “Babam kalp hastası ve by-pass ameliyatlı. İlaçları bitti, yardıma ihtiyacı var” dedi. Eşi için endişelenen Şeyda Ekmekçioğlu da “Yaşadıklarına dair kanıt istiyoruz” diye konuştu.