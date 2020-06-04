Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7285
  • 7,5671
  • 367.776
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 3 Türk denizci 39 gündür Eritre'de esir
04 Haziran 2020 Perşembe 02:57 | Son Güncelleme:

3 Türk denizci 39 gündür Eritre'de esir

3 Türk denizci 39 gündür Eritre'de esir

Dünya turuna çıkan İbrahim Iğnak, Selim Ekmekçioğlu ve Lütfi Erman, dönüş yolunda Süveyş Kanalı'nı kullanarak Akdeniz'e çıkmayı planladı.

Koronavirüs nedeniyle Mısır’a giremeyen teknedekiler, bekleyecekleri süreyi Cibuti’de geçirmek istedi. Teknenin yakıtı azalınca rota üstündeki Eritre’ye girmek zorunda kalan Türk denizciler, 25 Nisan’da Masawa Limanı’nda 2 asker tarafından alıkonuldu. Tekne de küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi. O günden sonra telefonları kapanan denizcilerin kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. 

BABAM İLACINI ALAMAZSA ÖLÜR 

İbrahim Iğnak’ın kızı Ceren Iğnak Karalı, “Babam kalp hastası ve by-pass ameliyatlı. İlaçları bitti, yardıma ihtiyacı var” dedi. Eşi için endişelenen Şeyda Ekmekçioğlu da “Yaşadıklarına dair kanıt istiyoruz” diye konuştu.  

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor... Bir tepki de BM'den geldi
Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık!
Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...