3 Türk denizci 39 gündür Eritre'de esir
Dünya turuna çıkan İbrahim Iğnak, Selim Ekmekçioğlu ve Lütfi Erman, dönüş yolunda Süveyş Kanalı'nı kullanarak Akdeniz'e çıkmayı planladı.
Koronavirüs nedeniyle Mısır’a giremeyen teknedekiler, bekleyecekleri süreyi Cibuti’de geçirmek istedi. Teknenin yakıtı azalınca rota üstündeki Eritre’ye girmek zorunda kalan Türk denizciler, 25 Nisan’da Masawa Limanı’nda 2 asker tarafından alıkonuldu. Tekne de küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekildi. O günden sonra telefonları kapanan denizcilerin kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.
BABAM İLACINI ALAMAZSA ÖLÜR
İbrahim Iğnak’ın kızı Ceren Iğnak Karalı, “Babam kalp hastası ve by-pass ameliyatlı. İlaçları bitti, yardıma ihtiyacı var” dedi. Eşi için endişelenen Şeyda Ekmekçioğlu da “Yaşadıklarına dair kanıt istiyoruz” diye konuştu.