3 kişiyi ezip kaçan sürücüye olay yerinde kelepçe! Düşen plakayı ararken yakalandı

Vicdansız sürücü yardım etmek yerine hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çarpmanın şiddetli metrelerce sürüklenip yola savrulan yaralılardan Kemal Şinik ile Hakan Sezer, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı Yeliz Kara da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAYA OLARAK GELDİ



Olaydan sonra kaçan Sedat G., bir süre sonra aracının plakasının kaza bölgesinde düştüğünü fark etti. Otomobilini yakın bir noktaya park edip yaya olarak olay yerine döndü. Zanlı, plakayı ararken kendisini fark eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

OTOMOBİL 500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU



Polis ekipleri, kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzaktaki bir sokak arasında park halinde buldu.

AA - DHA - İHA