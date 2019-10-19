3 bin yıllık ağacın zeytinyağı 100 bin TL

Kentte 2-3 Kasım’da gerçekleştirilecek “6. Milas Zeytin Hasat Şenliği” etkinlikleri kapsamında, Kazıklı Mahallesi’ndeki anıt zeytin ağacının meyveleri, protokol üyelerinin de katılımıyla toplandı. Bilimsel araştırmalarda 3200 yıllık olduğu belirtilen ağacın meyvelerinden elde edilen zeytinyağının litresi, öğrencilerin eğitimi için şenlikte açık artırmaya sunulacak.