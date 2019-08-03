3 Ağustos günlük burç yorumları! Burcunuz bugün size ne anlatıyor?

3 Ağustos günlük burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsanlar hayatlarındaki gelişmeleri öğrenmek, iş ve aşk durumlarının nasıl bir seyre gittiğini ve bundan sonraki beklentilerinin ne yönde olacağını araştırıyor. 3 Ağustos 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Özellikle bugün en basit işler bile size biraz zor ve yorucu gelebilir ancak iyi tarafı, para konularında sizi destekleyen enerjiler olması. Çabalarınızın sonucunu meyve vermeye başladı. en iyi şekilde almanız için destek veriyor. İlişkinizdeki problemler aşılıyor. Güven önemli ve o size sonsuz güveniyor. Maddi konulara dikkat. Herhangi bir anlaşma imzalamadan veya bir yere para göndermeden önce, tüm detaylara dikkat edin ve gerekiyorsa, uzmanından destek alın

BOĞA BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün şans sizden yana. İlişkinizde önemli bir eşiktesiniz. Bugün kelimeleriniz, gelecek hayallerinizi anlatmak ve bazı konularda karşı tarafı ikna etmek için güçlü olacaktır. Eğer tutkunuzu, hayallerinizi ve davranışlarınızı aynı yönde tutmayı ve o yönde ilerlemeyi becerirseniz, hedeflerinize ulaşmanız kaçınılmaz olacaktır. İşinizde her şey yolunda, bugün yine karlı bir gününüzdesiniz. Önünüze gelen fırsatları değerlendirin. Bugün olumlu sonuçlar günü.

İKİZLER BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde geçmiş özleminiz arttı. Eski günlere bir yolculuk yapabilir, eski oturduğunuz mahalleyi, semti, okulunuzu görmek isteyebilir veya o günlerden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişten insanlarla konuşmak size iyi gelecektir. Yeni karşılaşmalara hazır olun. Maddi olarak işler yoluna girmeye başladı. Dikkatinizi yapmanız gereken önemli işlere yöneltmelisiniz. Eklem ağrılarınız yine başınızı ağrıtacak gibi.

YENGEÇ BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin için önemli, işinize dair önemli planlarınız var ve büyük bir proje üzerinde önemli bir ilerleme yapmak üzeresiniz. Ancak kendinizi biraz bezgin hissediyorsunuz. Gün içinde eğlenceli vakit geçirebilir, çocuksu merakınızla bazı sınırları zorlayabilirsiniz. Romantik bir buluşma, arkadaşlarla akşam saatlerinde keyifli zaman geçirmek, ailenizle iyi vakit geçirmek iyi gelecektir. Yeni adımlar için enerji toplamanız gerek. Para konusu bir süredir canınızı sıkıyordu ama sonuna geldiniz artık.

ASLAN BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeterince beklediniz artık çalan kapıları açmanızın zamanı geldi. Aşk sizin ruhunuza iyi geliyor, ertelemeyin. Bugünlerde yaşadığınız bir finansal karmaşıklık sonuca ulaşabilir. Belki bir arkadaşınız size bir miktar destek olabilir veya siz bir çözüm yolu bulabilirsiniz. İş yerinizdeki çalkantılar duruluyor, siz sakinliğinizi korumaya devam edin. Tüm olaya göz atabilmek için bir adım geri çekilin ve bir daha bakın. Kararlarınız sizi doğru yerde tutacaktır.

BAŞAK BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yerinizde alacağınız kararlar size yeni yollar açacak. İlişkinizde ise sevdiğiniz kişiyle aranızdaki yoğunluk artabilir. Kendinize zaman ayırın, bu sıralar sanatsal etkinlikler size iyi gelecektir. İleriye dönük hedeflerinizi belirlediğiniz günlerdesiniz. Çözüm odaklı davranın, sakin ve akılcı bir yaklaşımla her şeyin üstesinden geleceksiniz.

TERAZİ BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz çok yüksek. İlişkinize yeni bir boyut katabilirsiniz. Zaten başkalarına karşı nazik ve cömert tutumunuz, ilişkilerinizin başarılı sonuçlar almasını sağlıyor. Bu işinize de aşk hayatınıza da olumlu yansıyor. İşinizde daha sağlam adımlar atmalısınız. Hayatınızı güvence altına almanız için önünüzdeki fırsatları değerlendirin. Birikimleriniz tükenmeye başlıyor.

AKREP BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde enerjiniz yüksek. Yeni şeyler keşfetmek, yeni bir eğlence alanı bulmak, dünyanın sorunları veya gelecekle ilgili fikir tartışmalarında bulunmak, bugünün genel enerjileri arasında yer alıyor. Bugün tüm iyimserliğiniz üzerinizde, hatta başkalarını da iyi olaylar için teşvik edecek gücünüz var. Şifacı yanınız bugün ortada olacak. Ama iş yerinde hayır cümlesini kullanmaya başlasanız iyi olacak.

YAY BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerdeki tedirginliğiniz sürüyor. Özel yaşamınızda da bugün bazı konularda kendinizi eksik veya yetersiz görüyor olabilirsiniz. Ancak bir değişim yaratmak istiyorsanız, eşinize aklınızdan geçenleri söylemeli ve artık keskin sınırları kaldırmanız olumlu sonuç verecektir. Bugün işinizle ilgili kendinizi bazı şeyleri yeniden ve yeniden deniyor ve boşa kürek çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Ancak güvenilir bir meslektaşınız sizi endişelerden kurtarabilir.

OĞLAK BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendiniz kapattığınız yerden çıkma zamanı geldi. Bugün enerjiler sizi sosyal yaşamda nezakete, jest yapmaya ve gizli yardımlarda bulunmaya sevk edecektir. Sosyal yaşamınızdaki, iş hayatınızdaki kişilerle iyi bir ortam yaratabilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Son günlerde yaşadığınız huzursuz uykular veya uykusuzluk sorunlarınız olduysa, bu gece deliksiz ve rahatlatıcı bir uyku uyuyabilirsiniz.

KOVA BURCU 3 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir biriken ve sizi rahatsız eden bir sorun artık etkisi gücünü kaybediyor, bugün çözüme kavuşturmanız mümkün gibi. Dönüşümün önemli bir durağındasınız ancak düşünerek, artık doğru cevaplar almak konusuna odaklanın. Başarıyla, yanılsama arasındaki süreçte, ince bir çizgi olduğunu unutmayın. Bazı gizli şeyler bugün açığa çıkabilir. İşyerinde beklediğiniz gelişmeler için biraz sabır. Her şey güzel olacak. Alerjiniz için tam mevsimi, dikkat.

BALIK BURCU 2 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir süredir düşündüğünüz şeyi hayata geçirmek için planlar yapacaksınız. Ama dikkatli olun ve gizli kalmış detayları da görmeye çalışın. En doğru olanı seçtiğinizi hissedene kadar bulmacanın parçalarını yerine koymayın, yani planınızı tamamlanmış saymayın. Kendi içinizde bir yandan dramatik duygulara yönelmeye çok meyillisiniz, diğer yandan ustaca fikirlerle, hayatınıza getirecek yöntemler bulma konusunda becerikli. Bu işinizdeki başarınızın sırrı aslında. Ancak duygusal davranmak sizi zarara sokabilir. Para şu sıralar en zayıf noktanız.(Kaynak:Kadinlarduysun)