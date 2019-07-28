29 Temmuz 4 Ağustos haftalık burç yorumları! Bu hafta burçları neler bekliyor?

29 Temmuz- 4 Ağustos haftalık burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Haftalık yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Dr. Şenay Devi 29 Temmuz- 4 Ağustos Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumları haberimizde..

KOÇ

Bu hafta özel yaşamınızda da güçlü etkiler söz konusu. Krizleri çözüme kavuşturacak aşkla yeniden uyanacaksınız. Bekar ve ilişkisi devam eden Koç’lar krizleri büyütmeyin.

BOĞA

Kariyer ve eğitim hayatınızda çabalarınızın karşılığını almaya başlıyorsunuz. İş hayatınızda güçlü insanlarla zamanı doğru değerlendirerek girişimleri başarıyla gerçekleştireceksiniz.

İKİZLER

Maddi olarak kazançlı çıkacağınız iş birlikleriyle yükselişe geçebilirsiniz. Hastalıklar günlük yaşamınızda sorunlar yaratabilir, ev kazaları yaşayabilirsiniz. Dikkat edin.

YENGEÇ

Haftaya güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmak için duygusal yaklaşımlardan uzak durmalı ve profesyonel hareket etmelisiniz.

ASLAN

Yolculuklarda sorunlar yakın çevre ve kardeşlerle ilgili problemler yaşanabilir. Çocuk sahibi Aslan’lar onları anlamakta kararlarını kabullenmekte zorluk çekebilirsiniz.

BAŞAK

İş hayatınızda emek verdiğiniz işlerin mükâfatını alacak ve yeni bir statü kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız riske girin ve kazançlı çıkmayı umun.

TERAZİ

İş hayatınızda yaşanan gerginlikler kısa süreli krizler daha büyük ve güçlü fırsatlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Hızlı düşünün tereddütte kalmadan hareket edin ve kazanın.

AKREP

Özel yaşamınızda eşinizle süregelen sorunlarda ortak değerlerde buluşabileceğiniz bir haftadasınız. İlişkinizde ki samimiyet sürpriz bir tatille daha keyifli bir hal alabilir.

YAY

Değer verip her zaman önemsediğiniz insanlarla birlikte acı tatlı olaylar deneyimleyebilirsiniz. Yeni insanlarla yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hazırlıklı olun.

OĞLAK

Aşk ve sosyal ilişkilerinizde değer verdiğiniz kişilerin beklenmedik davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. İş ve ailevi meselelerde bireysel anlamda çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz.

KOVA

Bu hafta işinizle ilgili her konuda dürüst olmalı yapabileceklerinizi net bir şekilde ortaya koyarak, kimsenin size engeller çıkarmasına fırsat vermemelisiniz.

BALIK

Evliliğe giden yolda ilk adımı atabilir beraberliğinde sorunlar olan evli Balıklar ise aşkı karşılıklı fedakârlıklarla, anlayışla aşkla taçlandırabilirsiniz.