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  • 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim'de İETT, tramvay, metro ve metrobüsler ücretsiz mi olacak?
28 Ekim 2020 Çarşamba 08:36 | Son Güncelleme:

29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı? 29 Ekim'de İETT, tramvay, metro ve metrobüsler ücretsiz mi olacak?

29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı" 29 Ekim'de İETT, tramvay, metro ve metrobüsler ücretsiz mi olacak"

29 Ekim tarihinde otobüsler ve toplu taşıma seferleri ücretsiz oluyor. Her yıl gerçekleşen bu uygulamanın bu sene de gerçekleşeceği düşünülüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene de coşku ve heyecanla kutlanacak. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Resmi tatil olarak kutlanan bu günde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ilgi ile takip ediliyor. 29 Ekim'de toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul'da 29 Ekim'de günü toplu taşıma ücretsiz olacak. Yapılan açıklamaya göre, "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." ifadelerine yer verildi.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

NERELERDE UYGULANACAK?

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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