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  • 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler hangisi?
28 Ekim 2020 Çarşamba 16:23 | Son Güncelleme:

29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler hangisi?

29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı" 29 Ekim nöbetçi eczaneler hangisi"

29 Ekim nöbetçi eczaneler yakından takip ediliyor. Yarın Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle birçok yer hizmet vermeyecek. Bunun üzerine vatandaşlar kendi illerinde bulunan nöbetçi eczaneleri arıyor. Peki, 29 Ekim'de nöbetçi eczaneler hangisi?

Yarın resmi tatil olması nedeniyle, devlet dairelerinde çalışan memurlarda tatil yapacak. 29 Ekim'de nöbetçi eczanelerin açık olup olmadığı ilgi ile takip ediliyor. Bugün öğleden sonra birçok kurum 29 Ekim tatiline girdi. Peki, 29 Ekim'de eczaneler açık mı? 29 Ekim'de nöbetçi eczaneler hangisi?

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim'de eczaneler açık olmayacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

29 EKİM'DE NÖBETÇİ EZCANELER HANGİSİ?

29 Ekim'de nöbetçi eczanelere e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Arama motoruna "Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak ilinizde bulanan eczanelere ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA SAYFASI!

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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