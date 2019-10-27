29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 2019 yılında da heyecanla bekleniliyor. 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu önemli günlerden olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim bu yıl salı gününe denk geliyor. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar kaç gün tatil olacağını öğrenmek istiyorlar. 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilen soruların cevapları…

29 EKİM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim’de okullar tatil olacak.

BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil günlerinde bankalar çalışmaya bir gün ara veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatiller arasında yer alıyor.