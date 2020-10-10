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  • 29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?
10 Ekim 2020 Cumartesi 11:28 | Son Güncelleme:

29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün, resmi tatil mi?

29 Ekim tatili kaç gün" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün, resmi tatil mi"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl yine coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin ilan edildiği bu gün, aynı zamanda yılın son milli bayramı olmuş olacak. 29 Ekim tatili bu bakımdan oldukça önemli. Vatandaşlar 29 Ekim resmi tatiline göre planlama yapacaklar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı. Cumhuriyetin ilan edildiği bu gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim tatili için ise şimdiden planlamalar yapılmaya başladı...

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar diledikleri taktirde cuma gününü yıllık izinlerinden kullanıp hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 4 gün tatil yapabilirler.

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olarak geçiyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.

Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

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