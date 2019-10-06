29 Ekim şiirleri haberimizde! 2 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 2 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor. Önemli gün ve haftalar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Okullarda öğretmenler ödev vererek öğrencilerin günün anlam ve önemini daha iyi anlamalarını sağlıyorlar. Haberimiz içerisinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz.
29 Ekim şiirleri merak edilen konular arasında yerini aldı. 2 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. Bu önemli günde öğretmenler öğrencilerine ödevler veriyorlar. Haberimiz içerisinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz.
29 EKİM ŞİİRLERİ
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
CUMHURİYET
Atamın yadigârı,
Milletine armağanı,
Şehidimin bayrağı,
Şanlı cumhuriyet.
Kimsesizlerin sığınağı,
Halkımım dayanağı,
Özgürlüğün kaynağı,
Kutlu cumhuriyet.
Cumhuriyet
Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri
Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…
29 Ekim
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek