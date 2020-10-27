29 Ekim şarkısı sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları
Cumhuriyet Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de coşku ile karşılanıyor. Binlerce öğrenci en güzel şiirleri ve şarkıları ezberlemek istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şarkı aramaları da hız kazandı. Özellikle çocuklara özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları araştırılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler en güzel şiirleri ve şarkıları ezberlemek istiyor. Yüz yüze eğitimin yapıldığı sınıflarda, öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine Cumhuriyet Bayramı şarkısını okumak istiyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkı sözleri...
PIRIL CUMHURİYET BAYRAMI ŞARKISI
Cumhuriyet özgürlüktür
İçimizde var bir neşe
Yurdumuzun dört bir yanı
Bayram çünkü bak güneşe
Biz çocuklar vatan için
Hep beraber olacağız
Mutlulukla ve gururla
Geleceğe koşacağız
Biz çocuklar vatan için
Hep beraber olacağız
Mutlulukla ve gururla
Geleceğe koşacağız
Benim ülkem şenlik bugün
Her yerinde bayram bugün
Sen de bizle gel istersen
Cumhuriyet demek bugün
Biz çocuklar vatan için
Hep beraber olacağız
Mutlulukla ve gururla
Geleceğe koşacağız
Biz çocuklar vatan için
Hep beraber olacağız
Mutlulukla ve gururla
Geleceğe koşacağız
29 EKİM ŞARKISI
Cumhuriyet Özgürlüğün Sesi
Özgürlüğün Sonsuz Güvencesi
Uygarlığa Atılan Adım
Çağdaşlığa Açılan Pencere
Yüzlerce Yıl Geçse Bile
Atamızdan Bizlere Sonsuz Emanet
Cumhuriyet, Cumhuriyet
Bize yakışandır Sonsuza Dek
Hür Fikirlere, Hür Vicdanlara
Atamızdan Bizlere Sonsuz Emanet
Atamızdan Emanet, Cumhuriyet
Söz:
Nazım Kerkez
Müzik:
Nazım Kerkez