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  • 29 Ekim şarkısı sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları
27 Ekim 2020 Salı 14:20 | Son Güncelleme:

29 Ekim şarkısı sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları

29 Ekim şarkısı sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları

Cumhuriyet Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de coşku ile karşılanıyor. Binlerce öğrenci en güzel şiirleri ve şarkıları ezberlemek istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şarkı aramaları da hız kazandı. Özellikle çocuklara özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları araştırılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkıları ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler en güzel şiirleri ve şarkıları ezberlemek istiyor. Yüz yüze eğitimin yapıldığı sınıflarda, öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine Cumhuriyet Bayramı şarkısını okumak istiyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şarkı sözleri...

PIRIL CUMHURİYET BAYRAMI ŞARKISI

Cumhuriyet özgürlüktür

İçimizde var bir neşe

Yurdumuzun dört bir yanı

Bayram çünkü bak güneşe

Biz çocuklar vatan için

Hep beraber olacağız

Mutlulukla ve gururla

Geleceğe koşacağız

Biz çocuklar vatan için

Hep beraber olacağız

Mutlulukla ve gururla

Geleceğe koşacağız

Benim ülkem şenlik bugün

Her yerinde bayram bugün

Sen de bizle gel istersen

Cumhuriyet demek bugün

Biz çocuklar vatan için

Hep beraber olacağız

Mutlulukla ve gururla

Geleceğe koşacağız

Biz çocuklar vatan için

Hep beraber olacağız

Mutlulukla ve gururla

Geleceğe koşacağız

29 EKİM ŞARKISI

Cumhuriyet Özgürlüğün Sesi

Özgürlüğün Sonsuz Güvencesi

Uygarlığa Atılan Adım

Çağdaşlığa Açılan Pencere

Yüzlerce Yıl Geçse Bile

Atamızdan Bizlere Sonsuz Emanet

Cumhuriyet, Cumhuriyet

Bize yakışandır Sonsuza Dek

Hür Fikirlere, Hür Vicdanlara

Atamızdan Bizlere Sonsuz Emanet

Atamızdan Emanet, Cumhuriyet

Söz:

Nazım Kerkez

Müzik:

Nazım Kerkez

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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