29 Ekim resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ekim 2019 tatili kaç gün olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim resmi tatil mi? Önemli gün ve haftalarda her yıl kutlamalar yapılıyor. Okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Cumhuriyet Bayramı da bu önemli günler arasında yer alıyor. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

29 EKİM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

İŞTE RESMİ TATİLLER

YENİ YIL TATİLİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.