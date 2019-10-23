29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu önemli günlerden olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl bayram salı gününe denk geliyor.Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını ve kaç gün tatil yapılacağı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

29 EKİM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır.

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim’de okullar tatil olacak.

BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Resmi tatil günlerinde bankalar çalışmaya bir gün ara veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatiller arasında yer alıyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder