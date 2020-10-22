29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri burada! İşte kısa, uzun, 2, 3, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için geri sayım sürüyor. Kısa, uzun, 2 kıtalık, 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan Cumhuriyet Bayramı için en güzel şiirler haberimizde...
Cumhuriyet Bayramı her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu sene de binlerce öğrenci en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini ezberlemek için arayışa başladı. Her sınıf düzeyine göre, uzun, kısa, 2, 3, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
29 EKİM ŞİİRLERİ
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
CUMHURİYET
Atamın yadigârı,
Milletine armağanı,
Şehidimin bayrağı,
Şanlı cumhuriyet.
Kimsesizlerin sığınağı,
Halkımım dayanağı,
Özgürlüğün kaynağı,
Kutlu cumhuriyet.
Cumhuriyet
Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri
Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…
29 Ekim
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE