29 ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? Milyoner sorusu

29 ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi...

29 EKİM 1923 HAFTANIN HANGİ GÜNÜNE DENK GELMİŞTİR?



A) Pazartesi

B)Çarşamba

C) Cuma

D) Pazar

Doğru cevap: A pazartesi