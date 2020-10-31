31 Ekim 2020 Cumartesi 22:34 | Son Güncelleme:
29 ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? Milyoner sorusu
29 ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ATV'de yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen yarışma programında soru ve cevaplar yakından takip ediliyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorulardan bir tanesi yarışmacıyı ve ekran başındaki izleyicileri bir hayli zorladı.
29 ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. ATV'nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan sorular yarışmacıları bir hayli zorluyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara yöneltilen soru ve cevaplar dikkat çekmeyi başarıyor. İşte bu akşam ekrana gelen ve merak edilen sorulardan bir tanesi...
29 EKİM 1923 HAFTANIN HANGİ GÜNÜNE DENK GELMİŞTİR?
A) Pazartesi
B)Çarşamba
C) Cuma
D) Pazar
Doğru cevap: A pazartesi