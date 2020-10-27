28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? Yarın öğleden sonra tatil mi?

28 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene perşembe gününe denk geliyor. Çalışan memurlar perşembe günü resmi tatile çıkacaklar. Peki, 28 Ekim yarım gün mü 2020? 28 Ekim 2020 resmi tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Bu sene çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim günü yarım gün mesai yapılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.