28 Ekim Pazartesi bankalar tatil mi? 28 Ekim 2019'da bankalar açık mı?

28 Ekim’de bankaların saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi bankalar tatil mi? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bu yıl bayram Salı gününe denk geliyor. İşlem yaptıracak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyorlar. Detaylar haberimizde sizlerle.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM’DE BANKALAR TATİL OLACAK MI?

28 Ekim’de bankalar yarım gün açık olacak. İşlemlerinizi bu tarihte yarım günlük süre içerisinde tamlayabilecekler.

28 EKİM’DE EFT SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLECEK?

28 Ekim’de eft yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Mesai saatleri yarım gün olacağı için öğle saatine kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.