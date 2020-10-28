  • $8,198
  • 9,659
  • 502.742
  • 1152.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Ekim 2020 Çarşamba 08:06 | Son Güncelleme:

29 Ekim 2019 otobüsler ücretli mi?

29 Ekim 2019 otobüsler ücretli mi"

İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti...

İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. 

29 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.


<p>Alınan bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü e

İşte teröristlerin Amanoslar'a geldiği paramotor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Her gün bir diş sarımsak yutmanın faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir

Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri ''infazcı'' çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.