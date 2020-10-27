28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın (28 Ekim) bankalar tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar resmi tatillerde kapalı olan bankalar için işlemlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Bankalar ise resmi tatillerde kapalı oluyor. 28 Ekim bankalar açık mı kapalı mı diye merak ediliyor...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün tatil olmuş oluyor.

Bankalar 28 Ekim'de öğleden önce hizmet veriyor fakat öğleden sonra tatil oluyor. Banka işlemlerini öğleye kadar halletmek gerekiyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Halkbank çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında çalışmaktadır.

Vakıfbank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Garanti Bankası ise müşterilerine konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı göndermişti. Alınan yeni karara göre Garanti şubeleri 6 Mayıs itibariyle 09:00-12:30/13:30-17:00 arası müşterilerine hizmet veriyor.

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.

TEB, korona virüsü salgını normalleşme süreci kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 09.00-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.