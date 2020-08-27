27 Ağustos 2020 Perşembe 15:22 | Son Güncelleme:
28 Ağustos Cuma hutbe konusu yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbe konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbe konusu internet sitesi üzerinden yayınladı. Yarın Cuma namazı kılınmadan önce imam minbere çıkıp Cuma hutbe konusunu vatandaşlara okuyacak. Cuma hutbesi okunması için belirli sayıda cami cemaatinin bulunması gerekiyor. Bu haftaki Cuma hutbe konusu nedir?
Yarın Cuma namazına gidecek olana vatandaşlar, Cuma hutbe konusunu öğrenmek istiyor. Her hafta farklı konuları ele alan Cuma hutbeleri insanlara, iyi bir mümin olmanın gerekliliklerinden bahsediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi üzerinden yayınlanan cuma hutbe konusu belli oldu. Peki, Bu haftaki Cuma hutbe konusu nedir?
BU HAFTAKİ CUMA HUTBE KONUSU NEDİR?
Diyanet, Cuma hutbe konusunu “Allah’ın Dinini Yüceltme Gayreti” olarak belirledi.