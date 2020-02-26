(27 Şubat) Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? İşte yanıtı..

Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? gibi soruların yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, Müslümanlar için önemi büyük olan üç aylar dün başladı. Ramazan ayının habercisi üç aylar ve Regaib kandili ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

(27 ŞUBAT) YARIN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, yarın kandil idrak edilecek.

YARIN NE KANDİLİ?

Yarın, Regaib Kandili idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir, Regaib Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"