27 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il akşam ezanı iftar saatleri

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili oluyor. Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor. Dün gece sahura kalkarak oruç tutmak için niyet eden Müslümanlar, iftar saatini araştırmaya başladı. Bugün İstanbul'da iftar saat 18:58'de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il akşam ezanı iftar saatleri haberimizde...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

27 Şubat Perşembe günü akşam ezanı saat 18:58'de okunacak. Regaip Kandili orucu bu saatte açılacak.

İL İL AKŞAM EZANI İFTAR SAATLERİ

İzmir akşam ezanı iftar saati: 19:08

Ankara akşam ezanı iftar saati: 18:44

Trabzon akşam ezanı iftar saati: 18:15

Adana akşam ezanı iftar saati: 18:37

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İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

""Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"